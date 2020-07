Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

Esimesel poolaastal kainestusmajas

Rajooni ettevõtete ja asutuste töötajaist on kõige rohkem kinni peetud joobnuna Rakvere MEK-i mehi. MEK-iga peab sammu ka “Energia” kolhoos. Järgnevad kolhooside ehituskontor, lihakombinaat, EPT Rakvere rajoonikoondis, Haljala kolhoos, Rakvere Kommunaalettevõtete Kombinaat, Autobaas nr. 2, teeninduskombinaat “Viru” jt. Eriti on halvenenud olukord kolhooside ehituskontoris. Tekib küsimus, miks mõne ettevõtte ja majandi töötajad joovad rohkem kui teiste omad? Põhjusi on siin kindlasti mitu, kuid peamine peitub nõrgas joomisvastases võitluses. Joomise vastu võitlemiseks on ettevõtetes ja asutustes tõhusad abinõud, kuid neid ei rakendata või rakendatakse näiliselt. Igaüks, kes on kinni peetud joobnuna avalikus kohas, peab tundma, et töö juures teda selle eest ei paitata. Mitmetest ettevõtetest on aasta esimesel poolel viibinud kainestusmajas vastutavaid töötajaid. Arusaadav, et nende autoriteedile see au ei tee. Pärast on alluvailt korranõudmine raskendatud. Mitmes ettevõttes kardetakse joodikule kõvemat sõna ütelda, sest ta võib anda pärast seda lahkumisavalduse. Tööjõuga on aga kitsas, mis on vesi joodikute veskile. Miks on siis nii rangelt vaja võidelda joomise vastu? Sellepärast, et purjus isik on potentsiaalne kurjategija. Ükskõikne suhtumine joomisesse on samaväärne selle soosimisega.