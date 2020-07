Nädala alguses vaheldub päike äikesega

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub kagu- ja idatuul 3-9 m/s. Sooja on 9-14, rannikul kohati 17 kraadi. Esmaspäeva päeval hakkab saartelt alates pilvisus tihenema ja vihmasadu levib aeglaselt üle mandri itta. On äikeseoht, Kirde-Eestis aga püsib peamiselt sajuta ilm. Puhub lõunakaaretuul 2-8 m/s. Sooja on 20-25, rannikul kohati 18 kraadi.

Teisipäeva öösel on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 2-8 m/s, äikse ajal on tuul puhanguline. Sooja on 12-17 kraadi. Teisipäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on äikeseoht. Puhub valdavalt lõunakaaretuul 2-8 m/s, äikse ajal on tuul puhanguline. Sooja on 19-24 kraadi.