Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Laupäeval koristati Kaarli kolhoosis keraheinaseemet viielt hektarilt. Rohkem seda maas ei olnudki. Väljas oli kaks kombaini. Kolhoosil on viis kombaini, nende hulgas ka tuliuus SK-4. Kombainerid on masinaile kinnitatud ja kombainid kõik töökorras. Augusti I dekaadi jooksul hakatakse koristama talirukist, mida on külvatud 68 hektarile.