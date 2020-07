Kus nad siis hukka lähevad, kui meie ei läinud

Õige raja leidmine pole sugugi lihtne. Surve on meeletu. Vaevalt gümnaasium lõpetatud, eeldatakse, et vastne lõpetanu kribinal-krabinal edasi õppima asub. Viimase aasta on ta niigi põigelnud depressiooni tekitava küsimuse eest: nooh, mida sa edasi õppima lähed? Mäletan seda haigutavat hirmu ja paratamatuse tunnet. Esialgne eufooria täiskasvanuikka jõudmise üle vaibub ja mõjub nagu pohmell peale esimese omaostetud alkoholi tarvitamist. Kõik see, kuhumaani elu oli ette organiseeritud, on läbi. Edasine sõltub ainult sinust endast. Tuleb midagi valida, mingi otsus vastu võtta.