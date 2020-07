Kolmapäeval tuleb kuni 22 kraadi sooja

Öösel alates saartest pilvisus tiheneb ja hakkab sadama vihma, on äikest ja sadu on kohati tugev. Paiguti tekib udu. Puhub kagu- ja lõunatuul 2-8, saartel puhanguti 12 m/s. Sooja on 13-18 kraadi.

Peipsi järvel puhub lõuna- ja kagutuul 2-7 m/s ning laine kõrgus on kuni 0,5 meetrit. Hommikul hakkab vihma sadama ja on äikest. Paiguti võib tekkida udu, muidu on nähtavus hea. Sooja on 15-18 kraadi.

Hommikupoolikul on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, on äikest ja sadu on paiguti tugev. Pärastlõunal pilvisus hõreneb ja saju tõenäosus väheneb. Tuul pöördub edelasse ja läände ning tugevneb 5-11, puhanguti kuni 16 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.