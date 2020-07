Neljapäeval tuleb vaid kuni 19 kraadi sooja

Öö hakul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus tiheneb ja hakkab vihma sadama. Hommikuks levib sadu mandrile. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, puhanguti 12, saarte rannikul ja Liivi lahe ümbruses 7-11, puhanguti kuni 17 m/s. Sooja on 9-13, rannikul kohati kuni 16 kraadi.

Peipsi järvel puhub edelatuul 4-9, puhanguti kuni 13 m/s ning laine kõrgus on 0,4 kuni 1 meetrit. Kohati sajab hoovihma ja nähtavus on mõõdukas või hea. Sooja on 12-15 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Sajab vihma ning kohati on sadu tugev ja on äikest. Õhtul saartel pilvisus hõreneb ning sadu lakkab. Tuul puhub ennelõunal edelast 5-11, puhanguti 13, Liivi lahe ümbruse kuni 17 m/s, pärastlõunal saartelt alates pöördub läände ja loodesse. Sooja on 16-19 kraadi.