Vali muusika tekitab Võsul vastasseisu

Selle küsimuse juured ulatuvad Võsul klubinduse ja kõva muusika saatel pidutsemise algusaegadesse ehk aastatuhande vahetusse. Probleeme on olnud nii omaaegse ööklubiga Seitsmes Taevas, O-Kõrtsiga, Ukulele baariga kui ka rannafestivaliga, igal vastasseisul oma nüansid ja detailid. Lõpptulemus on aga samaks jäänud: ühtede arvates rikutakse jämedalt avalikku korda ja öörahu, teiste arvates vingutakse liiga palju ja tehakse kõik võimalik, et vaba aja nautimine keeruliseks teha ja pidutsemine ära keelata. Argumente jagub mõlemale poolele.

Sotsiaalmeediagruppides on sellel teemal siginat-saginat väga palju. Hiljuti avaldati Facebooki grupis “Võsu rahvas” väike küsitlus, mille teemaks oli, kas Võsul peaks toimuma rohkem või vähem mürarikkaid pidusid. 291 vastajat arvas, et müra neid ei häiri ja pidusid võiks rohkem olla, 29 arvas, et müra ja kära on niigi palju ja seda võiks vähendada. Kuigi 291 on kõnekas number, ei ole tõele au andes võimalik sellest küsitlusest selgust saada, kui paljud vastajaist Võsu peopaikade läheduses elavad. 291 elanikku O-Kõrtsi ja Ukulele lähedusse ka kindlasti ära ei mahuks.