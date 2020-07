Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Et Käsmu Võsu kõrval üheks otsitumaks suvituskohaks on kujunenud, on ammugi teada. Milles Käsmu Võsust tüki maad maha jääb, on heakord. Eriti jätab soovida kord Käsmu bussipeatuses. Prügiurn on ammuilma sõna otseses mõttes lõhkemiseni täis. Ruumi sees on lademetes maas igasugust mõeldavat prahti. Ja kellessegi ei näi see puutuvat.