Teede remodiraha jagub ka Lääne-Virumaale

Transiitteede korrastamiseks said Lääne-Virumaal toetust: Haljala vald (Tõugu-Joaveski tee), Rakvere vald (Põhjakeskuse tee, Näituse tänav ja Papiaru tänav) ja Viru-Nigula vald (Uus tänav).

Ettevõtlusega seotud teedele korrastamiseks said toetust Rakvere linn (Tehase tänav), Vinni vald (Rajaküla tee), Viru-Nigula vald (Kordoni tänav) ja Väike-Maarja vald (Ehitajate tee).

Tavaliselt eraldab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juhtumipõhist toetust korra aastas, riigieelarves ette nähtud mahus. Selle aasta märtsis said kohalikud omavalitsused juba 7 miljoni euro ulatuses investeeringutoetust, et korrastada 21 teed ja tänavat. Täna valitsuse poolt heakskiidu saanud toetusesse suunatav lisaraha on mõeldud majanduse turgutamiseks ja majanduskriisi ajal riigi rolli suurendamiseks turul.