Reedel tuleb kuni 22 kraadi sooja

Öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning võib olla äikest. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12, enne keskööd Liivi lahel kuni 15 m/s. Sooja on 8-13, meretuulega rannikul kuni 16 kraadi.

Peipsi järvel puhub läänekaare tuul 5-10 m/s ja laine kõrgus on 0,5-1 meetrit. Sajab hoovihma. ning nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 13-15 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ning võib olla äikest. Puhub loode- ja põhjatuul 4-9, rannikualadel puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 17-22 kraadi.

Peipsi järvel puhub loode- ja põhjatuul 5-10 m/s ja laine kõrgus on 0,5-1 meetrit. Sajab hoovihma ja on äikeseoht. Nähtavus on mõõdukast heani. Sooja on 17-19 kraadi.