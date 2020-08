Kadunud Mikhaili otsingud jätkuvad

"Oleme 23. juulil kadunud Mikhaili otsinud Tapa kui ka Lehtse aleviku lähistelt ning Ohepalu raba kandist. Politseile on suureks abiks olnud mitmed vabatahtlikud, jahimehed, kaitseväelased, päästjad kui ka abipolitseinikud. Kokku on otsingutel osalenud üle 200 inimese. Lisaks suurele inimressursile oleme kaasanud politseikoeri, drooni kui ka PPA lennusalga kopterit. Samuti oleme kontrollinud vihjeid, mis meile on laekunud, aga paraku ei ole meest seni leitud. Viimane kontakt oli Mikhailiga 25. juuli hommikul, mil ta võis asuda Ridaküla piirkonnas. Palun kõikidel inimestel, kes elavad eelpool nimetatud piirkondades või omavad sealkandis kinnistuid, hoida silmad lahti põldudel, tühjade hoonete ümbruses ja kõrvalistes kohtades, kuhu inimesed tavaliselt ei satu."