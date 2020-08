Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Viru-Jaagupi sovhoosis on heinaseemet koristatud 33 hektarilt, sealhulgas köömneid 3 hektarilt. Viimased lähevad riikliku plaani katteks. Loodetavasti saab ka peenleiba siis rohkem. Viljakuivatid, -laod ja kaalud on majandis korras. Vilde kolhoosis peetud viljakuivatajate seminaril-instrueerimisel käis üheksa töötajat. Seega on vilja vastuvõtmiseks kõik valmis.