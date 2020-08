Juhtkiri: tõmbenumber Vallimägi: hoidkem nüüd seda

Plaane Vallimäe kompleksi rekonstrueerimiseks hakati pidama juba ei tea mitu linnavalitsuse koosseisu tagasi. Märkimisväärne on seegi, et ka reaalse ehitustegevuse ajal jõudis linnavõim vahetuda, aga ometi sai rajatis lubatud ajaks loodetud headuses valmis.

Mõnes mõttes on isegi hea, et ehituse käekäigu eest vastutanud linnaametnikud vahetusid. Nüüd ei saa Vallimäe kompleksi rakendada poliitvankri ette, sest see on tõesti ühistegu. Monument Rakvere kogukonnale, kui soovite.

Sõna “monument” võib kõlada küll kõrgelennuliselt, aga näidake siis siin ja praegu ette teine selline vabaõhukompleks Eestis. No ei ole! Nii et võime uhked olla küll.

Jätkugu meil nüüd kõigil, nii linnakodanikel kui ka -ametnikel, mõistust seda ilu hoida. Ning veel paremaks muuta, sest hoolimata väljateenitud kiidulaulust on märgata juba ka puudusi, mida ehk õigel ajal vältida ei osatud.

Näiteks on noored Vallimäe kiiresti omaks võtnud ja kihutavad seal juba jalgratastel, tõuksidel ning ruladel ringi. Las kihutavad, avalik ruum selleks ongi, et seal aega veeta. Aga paraku on juba kannatada saanud äsja mulda pandud istikud. Mõttekoht linnavalitsusele: kas viibutada kurjalt näppu ja panna peenardele tõkked ette või teha jalgratturitele ruumi ja rajada neile spetsiaalseid radu?

Maaliline postkaardivaade on meil nüüd olemas, vaja on veel väga head turundust, et kõik teaksid, kui crazy kreisirahvas me siin Rakveres oleme.

Hädas on lapsekärudega ja ratastoolis liikujad – treppidel nendega ei sõita ei saa, kuid kaldteed on kaetud killustikuga. Samuti puudub kompleksist inva-WC.

Lisaks nii-öelda tehnilisele poolele on vaja head plaani, et kulutatud miljonid end kuidagi ära tasuksid ning Vallimäel pidevalt huvitavad ja rahvarohked üritused toimuksid.