Seda, et kehvas olukorras on raske head nägu ette manada, teavad kõik. Rakvere linna ühe esindusvõistkonna, jalgpalliklubi Tarvas seis on hapumast hapum. Põhjuseid, miks Eesti meistrivõistlustel viibitakse sportlikus mõttes nii mustas augus, kui vähegi saab, on mitu.