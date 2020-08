Rakvere haiglas kehtestati külastuspiirang

Patsientidele on lubatud pakke tuua haigla registratuuri. Need peavad olema varustatud patsiendi ja osakonna nimega. Lubatud on tuua isiklikke esemeid (hügieenitarbed, prillid, proteesid, sussid jne). Toiduainetest on lubatud tuua vaid külmkappi mittevajavaid pikema säilivusajaga sööke ja jooke. Pakid toimetatakse patsientideni päeva jooksul.