Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Kahe vahetuse jooksul on Palmse pioneerilaagris puhanud 400 last. Augustis tulid laagrisse kolmanda vahetuse pioneerid. Kavas on korraldada palju huvitavat. Tahetakse pidada ülelaagriline mäng, õhtu teemal “Komsomol Eesti revolutsioonilises võitluses”, sõjamäng “Võitluslipu eest” jne. Esmaspäeval oli pioneeridel jalgpallis ja rahvastepallis kohtumine Kotka pioneerilaagri lastega.