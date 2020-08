Nääpsuke naine ütleb tulijale helisevalt “Tere tulemast!” Tema hääl on soe ja silmad rõõmu täis. Maria Suslova on külalislahke. Hoolitsev ja emalik naine ootab omanimelises kaunis valgete linadega söögikohas inimesi, et neid maitsva toiduga võõrustada.

Kundalane Raul on vast uksed lahti teinud söögikohas esimest korda. Ta teab, et Maria on väga hea kokk. “Olen kindel, et ei pea pettuma,” sõnab külaline. Ta valib menüüst kapsarullid Ukraina moodi. “Ütleme ausalt, iga päev neid ei saa ja neid tuleb osata teha.” Niimoodi ongi. Toit on suurepärane.