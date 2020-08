Juhtkiri: eluohtlikud bürokraadid

Pärast eriolukorra lõppu meenutas Nõlvak, et tema peale oli üpris pahane ühe ministeeriumi paadunud bürokraat, kes kiuslikult küsis, miks ta oli kinni pannud raamatukogud, takistades niiviisi seaduses nõutud avalikku juurdepääsu Riigi Teatajale. Sellele ametnikule, kes on loodetavasti juba ammu lahti lastud, ei mahtunud pähe, et tegevusega keskenduti inimeste elu ja tervise päästmisele, mitte Riigi Teatajale juurdepääsu tagamisele.

Tänases lehes on lugu Mikhaili päästeoperatsiooniga seonduvast probleemist, kus võtmeküsimus on elupäästva otsingu staatus. Kas on kriisiolukord või mitte? Ühe definitsiooni järgi on kriis juhul, kui olemasolevatest vahenditest ei piisa olukorra lahendamiseks. Lähedaste silmis on kadumise korral tegu kriisiga. Samamoodi ka politsei kui riigiasutuse tasandil, sest inimese otsimiseks korravalvurite ressursist ei piisa ja vaja on kaasata abijõude koostööpartneritest tavakodanikeni välja.

SA Kadunud tegevdirektor Aare Rüütel väidab, et otsinguala määramisel on vajalikud kolm komponenti: sideoperaatori tehnilised andmed, kadunu ütlused ja maastik. Politsei jättis sihtasutuse kahest esimesest komponendist ilma. Ka väidab Rüütel, et politsei ei määranud otsinguala õigesti. Ja eksimus ei ole esmakordne.

Sellele ametnikule, kes on loodetavasti juba ammu lahti lastud, ei mahtunud pähe, et tegevusega keskenduti inimeste elu ja tervise päästmisele, mitte Riigi Teatajale juurdepääsu tagamisele.