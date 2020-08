Miks moslemid alkoholi ei tarvita? Eri maades on erinev elu. Näiteks Liibanonis on nagu Euroopas: samasugused tavad, vaba alkohol, vabaabielud. Kuid Egiptuses, Iraagis ja Süürias on reeglid rangemad.

Kunagi ammu jõid moslemid vabalt alkoholi. Siis andis Allah käsu, et enne palvetamist ei tohi juua, muidu ei suudeta keskenduda. Hiljem tuli rangem reegel, et ainult peale viimast palvetamist (ehk pärast päikeseloojangut) võib alkoholi juua. Ja siis tuli juba käsk, et alkohol on keelatud. Allah otsustas, sest tema teab, mis on inimesele hea. Islamis on üks tilk veini samamoodi keelatud kui klaasitäiski. Kui inimene on purjus, siis ta mõistus ei ole hästi kontrollitud: ta muutub vägivaldseks, võib isegi tappa.