Kuus vahvat fakti Viru Folgi kohta

1. Tänavusel Viru Folgil on festivali ajaloo jooksul esmakordselt puudu metsalava. Esimesel Viru Folgil andis metsalava esimese kontserdi naine, kes on siiani Viru Folgi vanim esineja. Loomulikult meie oma rahvalaulik Kihnu Virve.

2. Viru Folgil on alati musitseerinud lastest tänavamuusikud. Nende suureks rõõmuks on inimesed helded laste panust märkama: tunniga on teenitud lausa 100 eurot.

3. Muusik, laulukirjutaja ja näitleja Lauri Saatpalu on mees, kes on esinenud eri koosseisudega ja ka üksi Viru Folgi kõikidel festivalidel.

4. Viru Folgi Vinteri lava on nimetatud tuntud helilooja Ülo Vinteri auks, kes oli Käsmu suvitaja ning on maetud Käsmu kalmistule. Ülo Vinteri tuntuim laul on tema "Laul Põhjamaast" muusikalist "Pipi Pikksukk".

5. Viru Folk toimub 13. korda. Folgifestivalilt on endale eluseltsilise leidnud vähemalt kaks käsmukat.