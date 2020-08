Nädalalõpp toob taas 25-kraadise suvesooja

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Virumaal võib kohati vihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-7, puhanguti 11 m/s. Sooja on 8-13, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Peipsi ääres ja Kagu-Eestis võib hoovihma sadada. Puhub põhjakaare tuul 2-7, puhanguti 11 m/s, õhtul tuul vaibub. Sooja on 17-22 kraadi.

Neljapäeva öösel pilvisus tiheneb. Loode-Eestisse jõuavad vihmahood ja liiguvad edasi sisemaa suunas. Puhub muutliku suunaga 1-6 m/s, hommikul saartel lõunakaare tuul puhanguti 11 m/s. Sooja on 7-12, rannikul kuni 16 kraadi. Päeval on muutliku pilvisusega ilm ja sajab hoovihma. Pärastlõunal loode poolt alates pilvisus hõreneb ja ilm muutub kuivemaks. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2-7 m/s, alates saartest pöördub põhjakaarde ning ulatub puhanguti 11 m/s. Sooja on 17-21, saartel kuni 23 kraadi.

Reede öösel on selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2-7, öö hakul puhanguti 11 m/s. Sooja on 6-11, rannikul kuni 16 kraadi. Päeva on saartel selgem ja sajuta ilm, mandril on muutliku pilvisusega ilm. Kohati võib hoovihma sadada. Puhub lõunakaare tuul, rannikul briisituul 2-7 m/s. Sooja on 19-24 kraadi.