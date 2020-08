Kevadel elustunud aed pakkus vihma kiuste muusikaelamusi

Kuigi kallas vahetpidamata, ei jäetud Moonaküla Muusikaakadeemia kontsertit selle pärast ära. Aiakeskuse töötajad tõstsid operatiivselt kasvuhoone taimedest tühjaks ja pandi pingid asemel. Ruum dekoreeriti käepäraste vahenditega ning vihmapõrina saatel toimus kontsert. "Oma 70 inimest tuli kohale ikka," jagas ürituste korraldaja Maia Simkin oma üllatust. Ta kirjeldas pillimeeste rõõmu, kes esimest korda tulid lavale tõelisest greenroomist, sest kasvuhoone tagaruum oli taimi täis. "Kui seal tomatid punaseks lähevad, siis saab sellest red room," muheles Simkin ja rääkis, et muusikud on ise neid hakanud üles otsima, sest aed, ja nagu selgub ka kasvauhoone, on suurepärased kohad intiimsete kontserdite korraldamiseks. Järgmisel teisipäeval on oodata täiesti uut projekti, ansambel EHE, mida veab Peep Hans Pihlak. Augusti viimasel teisipäeval esinevad Kärmik ja Kirsipu, kes esitavad erakordselt kaunist Eesti muusikat.