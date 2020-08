Kaire Tomson on massöör, kes on õppinud oma ala meistrite käe all mitmesuguseid massaažiliike, samuti nõelravi. Kõik need viisid on ta omandanud meistri tasemel. Paar aastat tagasi alustas ta logopeedilise massaaži õppimist ja praegu tegeleb ta juba esimese abivajaja aitamisega.