Teater loodab ja ootab publikupiirangu lõppemist

Rakvere teatri juht Velvo Väli ütles, et minister Tõnis Lukase ettepanek valitsusele toetub Eesti Etendusasutuste Liidu soovile ja ettepanekule ning Rakvere teater on valmis täissaalideks. "Leiame Eesti Etendusasutuste Liiduga, et on ebamõistlik jätkata piiranguid olukorras, kus muudes valdkondades on piiranguid oluliselt vähendatud ning varsti alustavad koolidki tööd," ütles Väli.

Ta märkis, et kui vaadata elu ümberringi - kaubanduskeskustes, ühistranspordis, rääkimata ööklubidest - on turvalise vahemaa hoidmine suuresti tõlgendamise küsimus.

Teatrijuht rõhutas, et alates 50 protsendi täituvuse kehtestamise nõudest pole teatrites ühtegi haigestumist ega nakatumist ette tulnud. Väli sõnul on Rakvere teatris toimunud Baltoscandal ning hooaja alguse etndused on näidanud, et suudetakse pakkuda turvalist keskkonda. "Teatris käituvad inimesed tavaliselt viisakalt ja hillitsetult: istutakse oma kohal, keegi ei karju, kaelusta ega hõiska, nii et tegemist on väga kontrollitud olukorraga," kinnitas ta.

Ohutuse tagamine on teatrijuhi sõnul igati läbi mõeldud. "Piletimüügil soovitame jätta teatrisse tulemata, kui tuntakse end kehvasti, ja ostame pileti tagasi, samuti palume inimestel hoida vahemaad," nimetas ta.

Kui aga rakenduks kõige mustem stsenaarium ja keegi publikust nakatuks, suudetakse tuvastada temaga kokkupuutunud isikud. "Kogemus näitab, et on vähe tõenäoline teatris nakatuda. Teatriskäik on turvaline. Turvalisus hakkab aga inimesest endast, tema vastutustundest," ütles Väli.