Virumaa Teataja 50 ja 10 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Filminädal “Suvi 70”

Tuhanded kinokülastajad Võsu ja Käsmu kinodes – puhkelinnakeste pisut kärsitu, kuid filmihuviline publik. Pioneerilaagri ooteärevuses lastest täissaal Karepal. Palju lilli ja mehine aplaus – nii võeti vastu filmi “Kevade” režissööri Arvo Kruusementi ja Raja Teelet (15-aastane kooliõpilane Riina Hein), multifilmide vanameistrit Elbert Tuganovit koos jõulise Aatomiku, vihast rohelise nõia ja mitmete teiste nukkudega, “Esimeste viisnurkade” autorit režissöör Ülo Tambekit, Eesti Kinematografistide Liidu esimest sekretäri lavastaja Kaljo Kiiska, kes on ühtlasi kinokülastajate armastatud Paju-Viidik, Lible ja tulevane Vana Toomas tulevases filmis “Varastati Vana Toomas”.

Filminädal “Suvi 70” oli pühendatud V. I. Lenini 100. sünniaastapäevale. Nädala repertuaari valiku ja vestlustega kohtumistel kinokülastajatega tuletati veelkordselt meelde, et Nõukogude Eesti filmikunsti algus on seotud meie sotsialistliku vabariigi sünniga 30 aastat tagasi. 21. juunil 1940 surisesid kaamerad, et jäädvustada suurest demonstratsioonist osavõtjaid Tallinnas.

10 aastat tagasi

Järjekordne torm murdis puid ja jättis paljud elektrita

Vaevalt olid inimesed 8. augustil suurt laastamistööd teinud võimsa äikeseraju tagajärgedest toibuda suutnud, kui üleeile tabas Virumaad uus torm, mis murdis puid, lõhkus mõne hoone katuse ning põhjustas ulatuslikke elektrikatkestusi, kuid jäi õnneks nädalatagusega võrreldes siiski väiksemaks.

Kõige tõsisemat kahju tekitas viimane äikesetorm seekord Laekvere vallas, kus viis ära osa Muuga spordihoone katusest. Muuga raamatukogu juhataja Maarika Lausvee ütles, et tuul rebis katuse suurelt osalt raamatukogult, ülejäänud spordihoonel on see küll peal, kuid on samuti mõnevõrra rikutud ning vihmavett tuli ruumidesse sisse. “Õnneks läks nii õnnelikult, et jõudsime kiiresti jaole ning hinnalised raamatud märkimisväärselt kahjustada ei saanud,” rääkis Lausvee ja täpsustas, et raamatud tõsteti ümber Muuga Maanaiste Seltsi ruumidesse. “Väga palju oli abilisi,” märkis Lausvee.