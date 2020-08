Eeloleva nädala esimene pool püsib suvine

Ööl vastu esmaspäeva on ilm valdavalt selge. Sooja on 9-14 kraadi.

Esmaspäeval on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 20-25 kraadi.

Teisipäeva öösel on sooja on 9-14 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Pärastlõunal võib üksikutes kohtades hoovihma sadada. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Sooja on 22-27 kraadi.