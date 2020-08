Eesti Punase Risti Lääne-Virumaa selts kogunes esimesele koolitusele

"Kuna vahepeal ei lasknud eriolukord koguneda, siis aktiivsem tegevus viibis," rääkis EPR Lääne-Virumaa seltsi sekretär Katrin Nõlvak ja lisas, et need kes tänase koolituse läbisid, saavad järgmiseks esmaabikoolitusi ning tulevikus on võimalik valida suunda. Näiteks otsingumeeskonnas, mis kellegi sobib. Ta lisas, et EPR Lääne-Virumaa selts võtab hea meelega vastu uusi liikmeid, kes on huvitatud inimeste aitamisest ja heategevusest.