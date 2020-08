Reedel teatati politseile, et 11. ja 12. augustil oli 46-aastane mees varastanud Rakveres Tartu tänava poest kaupa ning tekitanud ligi 85 eurot kahju.

Pühapäeval laekus politseile avaldus selle kohta, et viimase kuu jooksul on Tapa valla töökojast varastatud naelapüstol, ketassaag ja elektrikaabel, millega on tekitatud kahju ligi 1500 eurot.