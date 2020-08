President ootab roosiaeda meie 18 tublit lõpetajat

Lääne-Virumaa haridusasutustest on Kadriorgu kutsutud 18 tublit noort. Kõige rohkem, viis neidu-noormeest on Rakvere ametikoolist. Kaks suurepärast lõpetajat said kutse riigipea vastuvõtule nii Rakvere gümnaasiumist, Rakvere reaalgümnaasiumist kui ka Rakvere täiskasvanute gümnaasiumist. Ühte tublit vilistlast oodatakse riigijuhi vastuvõtule Kadrina keskkoolist, Kunda ühisgümnaasiumist, Rakvere eragümnaasiumist, Tamsalu gümnaasiumist, Tapa gümnaasiumist, Vinni-Pajusti gümnaasiumist ja Väike-Maarja gümnaasiumist.