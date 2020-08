GALERII ⟩ Rakvere võõrustab Valencia jalgpallilaagrit

Sarnasete laagrite tava ulatub Eest eri piirkondades mitme aasta taha, kuid Rakveresse jõudis see kohaliku jalgpalliklubi Tarvas initsiatiivi tõttu esmakordselt. Huvi laagri vastu osutus sedavõrd suureks et kõik kohad täitusid sellekohase info avaldamise järel kõigest kahe päevaga.

Tarva noortetöö juhi Joonas Ljaši sõnul avaldab koroonaviirus laagrile vaid nii palju mõju, et oodatud hispaanlastest treenerite asemel tegutsevad järelkasvuga viie päeva vältel Rakveres paar Valencia CF noortesüsteemi heaks töötavat hollandlasest treenerit, kes saabusid Eestisse sootuks Saksamaalt. Neid abistavad kohapeal Tarva klubi noortetreenerid.

"Koroonaviirus pani kõik hoopis uude valgusse," kõneles Joonas Ljaš. "Tegelikult on Valencia laagri kontseptsioon see, et treenerid tulevad laagrisse õpetama klubi enda jalgpalliakadeemiast, aga viiruseohu tõttu pandi neil keeld peale ega lubatud kellegil sealt tulla." Õnneks olid siiski käepärast võtta Valencia süsteemis teistes riikides tegutsevad juhendajad.

Rääkides kohapealsetest treeningutest tõi Tarva noortetöö juht välja, et Valencia klubi välja töötatud harjutused on hästi mängulised ning neid sooritatakse gruppides väga väiksel maa-alal. "Tehnika ja algtõed on siinjuures ülitähtsad," märkis ta.

"Kõik on päevade peale ära jaotatud. Alustasime esimesena tehnikapäevaga, teisel oli söötmispäev. Seejärel harjutati taas söötmist, kuid juba sellises võistkondlikus vormis - kaks kahe ja kolm kolme vastu. Laagri viimasel päeval, reedel, lapsed mängivad omavahel ja on turniiripäev," kõneles Joonas Ljaš ja lisas, et täpselt samamoodi leidub uut harjutusvara jalgpalliklubi Tarvas treenerite jaoks.

Üks kahest Valencia laagri välistreenerist Frencis Malawau ütles, et loomulikult muutis koroonaviirus laagri korraldamise keerulisemaks, kuid seda suurem oli rõõm, kui ta koos rahvuskaaslasega lõpuks Rakveresse jõudis. "Nähes siinse jalgpalliklubi inimeste ja laagris osalevate laste entusiasmi, valdas meid rõõm," rääkis Malawau. "Kohtame siin väga head suhtumist. Igas grupis on laste näol olemas ka väga hästi inglise keelt valdavad tõlgid."

Esmakordselt elus Eestisse ja Rakveresse sattunud kogenud treener tähendas, et kuigi nende peatähelepanu on suunatud treeningute ettevalmistamisele ja läbiviimisele laagris, püütakse samuti leida aega ning tutvuda veidi linnaga. Seda enam, et nende sõnul on Rakvere sedavõrd väike ja hubane, et sellele väikese tiiru peale tegemiseks piisab paarist mõnusast jalutuskäigust. "Me pole sedasorti tüübid, kes lähevad peale trenni kohe hotelli magama. Oo, ei. Käime ja suhtleme inimestega ning naudime siinset kultuuri," selgitas Frencis Malawau.

Ka huumorisoonega oli mõlemal juhendajal kõik korras. "Valencia akadeemia heaks töötamise suurim pluss on see, et Hispaanias on ilm alati parem, kui Hollandis," muheles Malawau ning ei unustanud samuti ülivõrdes tunnustada Aqva hotelli, kus nad Rakveres veel paar päeva peatuvad.