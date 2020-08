GALERII ⟩ Tantsupeo väike õde sündis Uhtna külaplatsil

Ta lootis, et järgmisel, juubeliaastal, saavad ühendatud laul ja tants. ""Vaba rahva tants" ühineb "Vaba rahva lauluga"," lausus Nõlvak. Ta lisas, et väikestes kohtades tulebki selliseid pidusid pidada.

Ürituse korraldaja Sirje Rebane rääkis, et üksi ei tee midagi. "Ma ei tea, kas maailm muutus, aga ta ei muutunud ka halvemaks," sõnas Rebane üritusel. Ta lisas, et töötav inimene paneb alati oma tegemistesse hinge.

Tarva Tammede tantsija Tõnu Sepp ütles, et suur tantsupidu läheb rohkem hinge. Selles on puudutus. "Aga väikeste tantsupidude võlu on selles, et saab end vabalt ja mõnusalt tunda," sõnas Sepp.