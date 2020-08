10 ja 50 aastat tagasi

Juuli lõpul toimus Rakvere rajoonis koolide maa-alade ülevaatus. Komisjon käis 38 üldhariduslikus koolis. Hindamisel pöörati peatähelepanu kooliümbruse kujundamisele, parkide olukorrale, kooliaia vastavusele programminõuetele ja spordikompleksi olemasolule ning korrasolekule. Nähti palju erinevaid koolimaju ja mitmesuguseid kooliümbruse kujundusi. Kõige meeldivama mulje jättis Tamsalu Keskkooli maa-ala kujundus. Koolimaja ees on avar, tagasihoidlikult, kuid maitsekalt kujundatud haljasala väikese pargiga, millega külgneb staadion. Kooliaed, kasvuhoone ja astronoomiline vaatlusonn paiknevad staadioni otsas. Siin-seal ilupõõsaste rühmad. Ka majandusõu on korras. Kivisöehunnikut varjab madal kivimüür. Head kujundust nägime veel Rakke ja Tapa I keskkoolis ning Tudu, Haljala, Aaspere, Aluvere ja Viru-Jaagupi 8-kl. koolis. Paljudes koolides jättis soovida kõige elementaarsem – heakord. Korrastamata kooliümbruse näiteks võib tuua Kohala 8-kl. Kooli. Park on hooldamata ja tiik jätab masendava mulje: vesi on vetikatest roheline, puunotte ja risu täis. Spordiväljak on umbrohtunud, majandusõu risti-rästi küttepuid täis ja koolimajaesine korrast ära. Koolimajas oli pioneerilaager, kuid selline olukord ei ole ainult laagrist tingitud. Rohkem hoolt vajab ka Rakvere II Keskkooli, Salla ja Saksi 8-kl. Kooli lähem ümbrus. Peaaegu igas koolis nähti lillepeenraid, kuid vähestega võis rahule jääda.