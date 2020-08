Galerii: Eesti parimad kettagolfarid jagasid Rakveres mängutarkust

Viskeharjutuste kõrvale räägiti ka, mis vigu teevad algajad kõige rohkem, kuidas peaks alaga alustama ning mida peaks tegema, et kõrgemale tasemele jõuda. Kristin Tattari sõnul oli Rakvere grupp üks kogenenumaid, keda nad siiani koolitanud on. "Enamasti me koolitame inimesi, kes kettagolfiga minimaalselt kokku puutunud on. Täna oli näha, et koolitusel osalejatel oli enamusel üsna tugev põhi all," kiitis Tattar.