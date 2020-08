Lähipäevade õhutemperatuurid ulatuvad vaevalt kahekümneni

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu teisipäeva vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub valdavalt edelatuul 3-8, rannikul puhanguti 12 m/s. Sooja on 8-12, rannikul 15 kraadi ümber. Teisipäeva päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma. Puhub edelatuul 4-9, puhanguti 13 m/s. Sooja on 16-20 kraadi.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 3-8, puhanguti 12 m/s. Sooja on 7-12, rannikul kuni 15 kraadi. Kolmapäeva ennelõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati võib hoovihma sadada. Pärastlõunal pilvisus tiheneb, saartele jõuab sajuala, mis laieneb edasi mandrile. Puhub edela- ja läänetuul 3-9 m/s. Pärastlõunal pöördub tuul lõunasse ja kagusse ning tugevneb Saaremaal ja Liivi lahe ääres puhanguti 14 m/s. Sooja on 17-20 kraadi.