RMK ehitab tänavu metsa väljaveoks enim teid Ida-Virumaale

RMK metsaparandustalituse juhataja Margus Reimanni sõnul on Ida-Virumaa Eesti mõistes väga metsane maa, kus on väga suured riigimetsa massiivid. "Ja kui on suured riigimetsa massiivid, siis on ka suured raiemahud. Ja sellest tulenevad ka RMK kõige suuremad panused siia maakonda," rääkis ta.