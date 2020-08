Rakvere gümnaasium, reaalgümnaasium ja linn on Liikuma Kutsuva Kooli Aasta Tegija konkursi nominentide seas

Rakvere gümnaasium sai kaks nominatsiooni. Algklasside maja meeskond on esitatud nominendiks kategoorias, mida esialgu konkursil plaanis ei olnudki – parim distantsõppega kohaneja. Gümnaasiumi algklasside tegevused eriolukorra ajal on võrratu ja terve Eesti mõttes esinduslik näide kiirest kohanemisest ning loovast ja süsteemsest mõtlemisest. Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajad Merle Tammre, Alar Madilainen ja Vello Akel esitati aga ühiselt Liikuma Kutsuva Õpetaja tiitlile. Tegu on omavahel hästi toimiva õpetajate tiimiga, kes korraldab koolis liikumisega seotud omanäolisi ja uuenduslikke üritusi ning kelle värsked ideed leiavad rakendust ka ainetunnis.