Galerii ⟩ Tapa spordihoone sattus aknalõhkujate küüsi

Tapa valla spordikeskuse direktor Priit Hunt rääkis, et kui varem lõhuti üks aken korraga, visati viimati puruks kaks akent. Kahjusumma ulatub 1700–1800 euroni. Et hoone on kindlustatud, jääb sporditempli kanda vaid omavastutus suurusjärgus 100 eurot.