Eriolukorraliseks sügiseks valmistutakse tavapäraselt

Rakvere linnapea Triin Varek ütles, et sügisel alustatakse tavapäraselt.

Koolide puhul on haridusministeerium jätnud palju otsustada omavalitsustele ja koolidele. Niimoodi on küsimus, kas lastel on ujumistundidesse sel sügisel asja. Kas vahetunnid mööduvad õues? Vastus on üks: püütakse lähtuda sellest, et on tavaline sügis.

Linnapea sõnul pandi koolijuhtidele südamele, et kui vähegi võimalik, võiks kõikidel klassidel olla koduklass.

“Koroonaviiruse leviku kasvades ollakse valmis minema osalisele distants­õppele. See tähendab seda, et koolis oleks vähem lapsi korraga. See on järgmine variant,” ütles Triin Varek.

Linnapea tuletas meelde, et kool on lapsevanema partner ja küsimuste-probleemide puhul on klassijuhataja esimene inimene, kellega ühendust võtta, sotsiaalpedagoogid on samuti alati valmis aitama. “Julgustan inimesi pöörduma ja rääkima,” lausus ta.

Triin Vareki sõnul on tähtis lastevanemate selgitustöö, miks tuleb hoida sotsiaalset distantsi, püsida koolivaheajal kodumaal, pesta käsi.

Lasteaedades püütakse mudilasi vastu võtta õues ja piirata täiskasvanute majja pääsemist. Kui esialgu oli mõte kaitsevisiirid teha lasteaiaõpetajatele kohustuslikuks, siis praegu on sellest loobutud. “See pole kohustus, pigem võimalus. Me saame need tellida ja õpetajatele, kes tunnevad, et soovivad end kaitsta, need ka võimaldatakse,” rääkis linnapea.

Rakvere abilinnapea Laila Taluniku sõnul tehakse haridusasutuste juhtidega eraldi koosolekud, kuna koolidel ja lasteaedadel on palju teemasid, mis vajavad arutamist. Nii tuleb rääkida toitlustamisest, kätehügieenist, õuesõppest, laste hajutamisest, võimalikest distantsõppepäevadest.

Noortekeskus kolib oma tegevustega samuti värske õhu kätte: noorte tuiksoonele rulaparki. “Soovime teha mobiilset noorsootööd seal, kus on noored. Plaanime sinna püstitada telgi,” ütles Triin Varek.