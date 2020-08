Kumu kunstimuuseumis avaneb avangardismi teerajaja Ado Vabbe suur ülevaatenäitus

Vabbe joonistusi, maale ja graafikat eksponeeriv näitus jaguneb kuueks alateemaks, milles annavad tooni kunstniku varajane abstraktne looming koos mänguliste tušijoonistustega, commedia dell’arte värvikad tegelased, päikeselised meenutused lõunamaareisidelt, nüansirohked etüüdid igapäevaelust ning naine kui ihade ja unelmate allikas. Joonistuste ja akvarellide kõrval on Vabbe loomepärandis arvukalt paberalusel õlimaale, mille konserveerimine on olnud proovikivi nii maali- kui ka paberikonservaatoritele, ning nüüd on need taas toodud publiku ette.