Virumaal mõeldakse koroonaviiruse teise laine tõkestamisele

Videosilla vahendusel koguneva COVID-19 komisjoni põletavamaks teemaks on koroonaviiruse leviku teise laine piiramine Ida-Viru maakonnas. Komisjoni tööd juhtiva Ailar Holzmanni sõnul loob info ja vahendite süsteemne juhtimine oluliselt parema koroonaviiruse seire. "Iga kriisi saab operatiivselt reguleerida vaid sidusas koostöös – antud hetkel eeldab meie koostöö riigi-, kohalike asutuste ja Virumaa elanikkonna ühist pingutamist," lausus ta.

Marje Muusikuse sõnul on Ida-Virumaa olukord kriitiline ning kiire infovahetus ja selge ülesannete jaotus viiruse kontrolli alla saamisel seetõttu võtmetähtsusega. "See, kui kiiresti me viiruse ohjame, sõltub suuresti Ida-Virumaa elanike vastutustundest ning käitumisest. Palume inimesi jätkuvalt järgida tervisameti soovitusi ning vältida rahvarohkeid kohti," kõneles Muusikus.