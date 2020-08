10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Kes on käinud Aravusel, see teab, kui kaunis on sealne loodus. Vilde kolhoosil on Aravusel kalamajand. Tiikides kasvatatakse põhjamaa kaunimaid kalu – vikerforelle. Tänavu on Rakvere Kalaturustuskontorile seda maitsvat hõrgutist antud kahe tonni ümber. Missugused on käesoleva aasta lõplikud tulemused, oleneb suuresti sügise pikkusest.