Vallimäel peetakse Lõikuspidu laada ja meelelahutusega

Pühapäeval kell 11– 17 toimub Vallimäel Vabaõhukeskuses suur toiduteemaline üritus nimega Lõikuspidu, kuhu kõigile on tasuta sissepääs. Kohale on kutsustud erinevad tänavatoidu pakkujad oma toiduautodega (Food truck). Laada eesmärgiks on et kauplejad pakuksid kodumaiste tootjate maitseid. Kogu Vabaõhukeskuse ala on kasutuses ning pealava täidab 6. tunnine programm, sest peo juurde kuulub tants, laul ja palju muud lõbusat. Festivali lõpetavad eesti-ukraina folkansambel "Svjata Vatra" ja arhailise meestelaulu ansambel „Lüü-Türr“.