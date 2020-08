Rakvere vallas otsustati riigieelarve rahastatavaks objektiks valida terviserajatis

Rajatise kogumaksumust pole esialgu määratletud, kuna hankemenetlus käib, kuid eriolukorras eraldatud toetus katab vaid osaliselt spordiväljaku rajamise kulud. Lähtuvalt sellest on vajalik väljamaksmist nõudva pikaajalise kohustuse võtmine. Volikogu soovitas ühtlasi, et kui hanke tulemusena selgub, et rajatise kulud ületavad volikogu poolt seatud piirmäära, siis oleks vallavalitsusel ette valmistatud lihthanked väiksematele objektide parendamiseks või arendamiseks, mille töödeks riigi poolt määratud toetust kasutada.