Spordipilt ⟩ Ujumisnoored ammutasid uusi nõkse

Kaire Indrikson lausus, et õpetuste ja kogemuste jagamine käib tema töö juurde. "Ikka vaatad ju, mida teised teevad, õpid ja mõtled," ütles esmakordselt Rakveresse laagrisse sattunud juhendaja. Rääkides tööst Eesti parima paraujuja juhendajana lausus ta, et see on loomingulisuse küsimus. "See on nagu kunstniku töö, kui sa näed, kus on midagi parandada või juurde anda," lisas Kaire Indrikson.