GALERII ⟩ Poeesia puudutusest avanes mereluulepeo ime

Argo Aadli rääkis, et ta on uhke, et selline üritus toimub Kundas. "Kui huvitusin väiksena luulest, ei osanud ma unistadagi, et selline luulepidu võiks siin toimuda. Kundas on levinud termin nn Kunda kultuur aga süvakultuur ei jõua siia. Mereluulepidu - see teeb rõõmu," ütles Aadli.