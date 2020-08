10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Üleminek üldisele keskharidusele seab nõude, et paraneks 8-klassilise koolikohustuse täitmine. Üldine keskharidus ei tähenda, et kõik noored peaksid lõpetama üldharidusliku keskkooli. Keskharidust saab omandada ka tehnikumis, kutsekoolis, kaugõppe- või töölisnoorte keskkoolis. Eelmisel sügisel jätkas 975 8-kl. kooli lõpetanust õppimist keskkoolis 567 noort.

10 aastat tagasi

Lääne-Virumaa ühes väiksemas koolis Veltsi lasteaias-algkoolis alustab I klassis kooliteed kaks last. Kooli iga laps saab enne 1. septembrit personaalse kutse, millel kirjas, et teda juba oodatakse. Lasteaiale-algkoolile on tänavune esimene koolipäev kaheksateistkümnes. Kui tippajal on koolis käinud 30 last, siis sel sügisel tuleb nelja klassi peale kokku 15 õpilast.