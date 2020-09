10 ja 50 aastat tagasi

50 aastat tagasi

Rasivere on paik, kus asub ETKVL-i Rakvere Kaubandusliku Inventari Tehase üks tsehhe. Seal on ametis 36 inimest. Toodang – ajalehekioskid ja taara kaubandusliku inventari tehase Rakvere tsehhile. Ajalehekioskeid tuleb tänavu plaani järgi valmistada 40 tükki. Paarkümmend läheb neist meie vabariigi tarbeks, kümme Lätti ja Leetu.

10 aastat tagasi

Lavastusse “Otse vaadates ei näe me tihti midagi”, millega avatakse 11. septembril kell 18 Rakvere turuplatsil pidulikult skulptuur “Noormees jalgrattaga muusikat kuulamas”, vajatakse jalgrattureid. Kuus minutit kestva “jalgrattaballeti”, mis on kantud skulptuuri ideest, lavastab Kati Kivitar. Trupi tuumiku moodustavad trikijalgratturid, ent vaja on erinevaid jalgrattaid.