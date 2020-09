Rakvere linnas on hariduskulud õpilase kohta ühed madalaimad Eestis, veel odavamalt saavad hakkama vaid Narva linn (3058 eurot õpilase kohta aastas) ja Kiili vald (3233 eurot). Rakvere vald seevastu on viimaste hulgas. Veel suuremad on kulud õpilase kohta vaid kolmes saarvallas – Ruhnus, Kihnus ja Vormsil – ning hiigelterritooriumiga Alutaguse vallas.