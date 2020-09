Raamatukogus avaneb pokude maailm

Võru instituudi vahendatud rändnäitusel, mille on kokku pannud Edgar Valteri kasutütar Külli Leppik, on väljas pildid pokude rännakust Edgar Valteri radadel ja raamatu "Aastasõõr pokudega. Aastaring pokudega" valmimisloost.

Rännates läbi nelja aastaaja Edgar Valteri radadel Pöörismäel ja mitmel pool mujal ajaloolisel Võrumaal on fotograaf Külli Leppik, kunstniku kaasteeline ja pärandihoidja, pildistanud kauneid loodusvaateid. Fotosid täiendavad Edgar Valteri originaaljoonistused pokudest ning Külli Leppiku aja kulgemisest kantud mõtisklused.

Näituse joonistused ja loodusfotod on tehtud kunstniku viimases kodus Pöörismäel, kus kunstnik elas aastatel 1987–2006, ja mitmel pool mujal Võrumaal, kus kunstnik pokude, meile nüüd lasteraamatutest tuntud tegelaste, loomiseks inspiratsiooni sai.

Näituse pildimaterjal pärineb 2019. aastal ilmunud võru- ja eestikeelsest raamatust "Aastatsõõr pokudõga. Aaastaring pokudega". Kuigi pokud on tegelased lasteraamatust oli see raamat mõeldud just täiskasvanule.