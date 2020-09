Maanteeameti Rakvere, Jõhvi ja Narva teenindusbüroo avatakse taas

Nakkusohu vähendamiseks on maanteeameti büroode ustele märgitud maksimaalne ruumis viibida võivate klientide arv ja esmajärjekorras teenindatakse neid, kellel on teenindusaeg broneeritud.

Broneeringuta klientidel tuleb arvestada, et ooteaeg võib olla pikk, ja on võimalik, et peab ootama väljas.